تامر فرج: أشتغلت مرشد سياحي 15 سنة وبعدها كول سنتر قبل التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان تامر فرج عن تفاصيل المحطات التي مر بها والمهن التي امتهنها قبل دخوله عالم التمثيل، مشيرًا إلى أن الطريق لم يكن سهلًا، وتعرض للعديد من العثرات التي كادت تسقطه، ولكنه حاول مرارًا وتكرارًا ألا يستسلم للظروف، ومن أكبر مغامرات حياته اتخاذه قرار تركه لمجال الإرشاد السياحي وتحقيق حلم التمثيل.

تصريحات تامر فرج:



وقال تامر خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه"، على منصة "ستوري بالعربي": اشتغلت مرشد سياحي لمدة 15 سنة، وكنت مستقر جدًا ووصلت للسقف ومكنتش فيه طموح تاني عندي في الحتة دي، وابتديت أشوف حلمي التي وهو إني أكون ممثل، والحقيقة هو مجاليش على طبق من فضة.

كما أشار تامر إلى أنه عمل في محافظة شرم الشيخ بالتوازي مع فترة دراسته بالمرحلة الجامعية، قائلًا: سافرت شرم الشيخ سنة 1995، وقتها كانت لسه صحراء والشغل صعب جدًا، وأوقات كنت أقول لنفسي بتعمل كده ليه؟ وقعدت في شقة معايا فيها 9 أو 10 أشخاص ومفيهاش سراير وبننام على الأرض، لحد ما اشتغلت مرشد سياحي والدنيا بقيت ظريفة، وحصلي drop لما غيرت المجال.

وأضاف: عشت فترة انتقالية بعد ما سبت شغلي كمرشد سياحي وقبل دخولي في التمثيل، وبدأت أدور على شغل تاني عشان يكون فيه مصدر دخل ثابت لحد ما أستقر وأثبت رجلي في الفن، فاشتغلت كول سنتر بما إني بتقن اللغة الفرنسية، وقولت وفيها إيه؟



تامر فرج: مكنش عندي مدير في حياتي



وأردف تامر: بالمناسبة أنا عمري ما كان عندي مدير في حياتي قبل المحطة دي، بس قولت يلا نجرب، ولما قدمت رفضوني، شافوا إني "Overqualified" فدخلت كلمت المديرة أفهم ليه؟ فقالتلي إحنا معندنا وظيفة مدير إحنا عايزين موظفين ومكنتش مصدقة إني مقدم على الوظيفة دي، وهي كانت أصغر مني في السن كمان، ولكن قولتلها إني معنديش مشكلة أبدأ وأتعلم في كاريير جديد.

واستكمل حديثه، قائلًا: فرق الخبرة بيفرق وقدرة استيعابي بتبقى أعلى من زميلي الأصغر وباقي الزملاء كانوا بيقولولي بابا وكنت متفهم الموضوع أكتر وكان كول سنتر في مجال السياحة وعندي خبرة فيها، وديمًا كنت محتضنهم.