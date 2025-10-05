انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى يوميًا

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت اليوم الأحد، أولى حلقات البرنامج الاقتصادي "الاقتصاد 24" على شاشة التليفزيون المصري، على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، يقدّمه الإعلاميون: محمود يوسف، وأحمد نجيب، وولاء غانم.

البرنامج يقدّم كنموذج لبرنامج اقتصادي، يرصد أهم الأخبار الاقتصادية، التي تهم كل فئات المجتمع، من الاقتصاد الشعبي، والمشروعات الصغيرة، مرورًا بالمتاجرة في الأسواق المالية، وحتى أكبر الاستحواذات في عالم المال والأعمال.

ويتابع البرنامج أهم الأسواق، بالتحليل والمناقشات مع أكبر خبراء الاقتصاد، كما يرصد ملفات الطاقة، والبنوك، والصناعة، وعالم الاتصالات، ويتابع الدوريات والمؤلفات في مجال الاقتصاد والتنمية، ويقدّم كذلك تطوّرات ملف البنية الأساسية بمصر، ومشروعاتها الكُبرى، والمناخ، وفرص الاستثمار فيها، للعرب والأجانب.

وكان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد أعلن مؤخرًا عن قرب انطلاق برنامج "الاقتصاد 24"، ليتناول على مدار ساعة كاملة على شاشة القناة الأولى قضايا المال والاقتصاد عربيًا ودوليًا، مع استعراض ملفات الطاقة، والمعادن، والشركات، والبنوك، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا التمويل، والمعاملات الاقتصادية اليومية.