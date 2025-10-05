بعد تكريمه.. ضياء الميرغني يتحدث لـ«دوت الخليج الفني» عن عودته المنتظرة للفن ويؤكد: التمثيل جزء من حياتي

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان ضياء الميرغني عن سعادته الكبيرة بعد تكريمه من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، مؤكّدًا أنّه شعر بالفخر والتقدير بعد لقاء زملائه في المهنة والجمهور الذي حضر تكريمه.

تصريحات ضياء الميرغني

وقال ضياء الميرغني في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج الفني": "بعتز بتكريم نقابة المهن، سعيد إني قابلت زملائي في المهنة ومن الجمهور الحبيب اللي شفته، وتقدير نقابة الممثلين لمجمل أعمالي، وخصوصًا إني كنت تعبان ساعتها، الحمد لله بعدها حسيت بسعادة وبقيت في حالة جيدة، كنت سعيد قوي بالناس كلها اللي حضرت وعبروا عن مشاعرهم، وأنا عبرت عن مشاعري تجاههم".

وأوضح ضياء الميرغني عن حقيقه توقعه لتكريمه بعد مرور هذه السنوات، فأجاب ضاحكًا: "جه متأخر شوية، المفروض تبقى بدري عن كده، قولت احتمال مكنش عارف العنوان".

وحول حالته الصحية، أوضح ضياء الميرغني أنه شعر بحالة نفسية جيدة عقب تكريمه، معلقًا: "الحالة الصحية جميلة، ابتديت اتحسن بجد، وربنا يسهل وأعود تاني للعمل ونقدملهم شخصيات تانية جميلة وأعمال تانية جميلة".

وتحدث الميرغني عن مشواره الفني والمحطة الفارقة في حياته، قائلًا: "أنا ابن المهنة، ابن الفن، خريج معهد فنون مسرحية، وقدمت أعمال في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن ساعة وأنا طفل صغير، أنا مهتم إني أمثل، فالواحد هيمثل حياته ويمثل نهايته".