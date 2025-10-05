مُفاجآت وأزمات غير متوقعة تنتظر محمد فراج وياسمين رئيس في "مُنتهي الصلاحية" على "MBC مصر" بداية من غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم -



ملف إجتماعي شائك ينتقل من الواقع إلي الشاشة ومن الحكايات إلي الدراما، من خلال مُسلسل "منتهي الصلاحية" الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر" بداية من غدًا في تمام الساعة 9:00 مساءً.



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مُثير حيث يرصد العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين، فبعد أن يُسجن دون جريمة الشاب الطموح "صالح" تتغير حياته من موظف مرموق إلي شخص أخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحيًا لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.

محمد فراج...

من جانبه أشار الفنان محمد فراج، إلي أن فكرة المُسلسل نابعه من المخرج والمؤلف وعندما عُرضت علي أعجبت بها جدًا، ومن وجهة نظري أعتقد أنها أول مرة يُناقش عمل درامي فكرة المراهنات الإليكترونية وتأثيرها السلبي على عقول الشباب، وأشار إلي أنه يؤدي شخصية صالح الفايز شاب عاش حياة غير مُستقرة عائليًا ولكنه يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء والمهارة، وفي لحظات تحدث مُتغيرات تقلب حياته بسببها رأسًا على عقب، وحول مدي تأثر المُشاهدين بالشخصية التي قد تُقدم سلوك غير سوي أشار فراج إلي أن الدراما تُخلق أصلا من القصص والحواديت المُستقاه من الشارع والوقائع، وقال أن المُشاهد لن يتقبل النصيحة المُباشرة بل الأفضل والأنسب أن تُقدم بصورة غير مُباشرة حتي يكون هناك إقتناع حقيقي بما يُقدم، وأوضح محمد فراج إلي أنه مؤمن جدًا بفكرة البطولات الجماعية لأن الفن أصلا فعل جماعي يشترك فيه الكثيرين أمام وخلف الكاميرا، وهذه الجماعية تمنح العمل تنوع كبير وتُقدم شيء حقيقي ملموس وأنا أعشق هذه الأفكار التي من خلالها يمكن تقديم الكثير من الأفكار التي تصل للمُشاهدين، وقال فراج أن هذا أول تعاون مع المخرج تامر نادي على الرغم من صداقتنا، وأكد أننا بمجرد أن بدأنا جلسات العمل تلاقت أفكارنا بصورة كبيرة، وأوضح أنه يُحب دائما أن يتعامل مع كتاب ومخرجين مُختلفين في الأفكار والرؤي لأن ذلك يمنح الفنان طاقات كبيرة للتجدد وتقديم أنماط وأفكار غير تقليدية.

محمود الليثي...



ومن زاويته أشار الفنان محمود الليثي إلي أنه يؤدي شخصية فتحي ويعمل بالتدريس ولديه صفات سيئة كثيرة، ويستهدف جمع المال بأي طريقة على حساب الكثير من القيم والأخلاق، وعبر محمود الليثي عن سعادته دومًا بنجاحه في رسم البسمة على وجوه المُشاهدين حتي في أدواره الجادة، وقال أنه يجتهد لإرضاء المُشاهد، وحول القضية التي يُناقشها المُسلسل قال الليثي أنه فوجىء بإنتشار هذه المراهنات بصورة كبيرة بين قطاعات من المواطنين وأكد أن العمل بالفعل سيلامس جانب كبير من المُشاهدين ونتمني أن يصل الدور التوعوعي الذي يُقدمه بصورة غير مُباشرة، وأشار الليثي أن هذا هو العمل الأول له مع المخرج تامر نادي وهما أصدقاء وجيران منذ سنوات طويله، وقال ضاحكًا فوجئت به في العمل يهتم بالتفاصيل بصورة كبيرة جدًا والتصوير معه مرهق لأقصي درجة.



دنيا ماهر...

بدورها قالت الفنانة دنيا ماهر، أؤدي شخصية صفاء وهي مُحامية وأم وتُمثل قطاع كبير من المواطنين العاديين وهي أخت محمد فراج خلال الأحداث، وأشارت إلي أنها تحب أداء مُختلف الشخصيات ما دام ستُقدم بصورة جيدة، وقالت أن هذا المُسلسل يُناقش قضية مُختلفة وجديدة ولم تُطرح من قبل في الدراما، وأعتقد أن العمل سيُثير الجدل بصورة لافته، وعن تصوير أغلب الأحداث في الميادين والشوارع أشارت إلي أن ذلك في منتهي الصعوبة بالنسبة لفريق العمل بالكامل ولكنه بالتأكيد سيضيف مصداقية وموضوعية سيشعر بها المُشاهد، وعن تعاونها مع المخرج تامر نادي لأول مرة أكدت أنها مُستمتعة جدًا بكواليس التصوير وبردود الفعل من المخرج على الأداء، وقالت أنها حريصة دائما في كل الإختيارات على أن تكون مرتاحة نفسيا وسعيدة بما تُقدمه حتي تستطيع التعبير الحقيقي وتقديم روح الشخصية.

المؤلف محمد هشام عبيه...



وبدوره أشار الكاتب محمد هشام عبيه، مؤلف المُسلسل إلي أن إختيار إسم مُنتهي الصلاحية المقصود به الكثير من الأشياء التي تنتهي صلاحيتها بعد فترة وينسحب ذلك ايضًا على العلاقات الإنسانية وينطبق أيضًا على سلوكيات الشخص نفسه التي قد تختفي وتتغير بعد إنتهاء صلاحيتها، وأوضح محمد هشام أن الأفكار أيضًا قد يكون لها مدة صلاحية قابلة للإنتهاء، وأعتقد أن هناك الكثير من الأفكار التي يُناقشها المُسلسل على مستويات مُختلفة نهدف لأن تصل إلي كل الطبقات بدرجات متفاوته من التفكير، واوضح الكاتب أن هناك بعض الأحداث التي يتناولها المُسلسل مُستقاه بالفعل من أحداث ووقائع حقيقية حدثت وهذه أحد أدوار الدراما التي تُلقي الضوء على المناطق الشائكة في المُجتمع ومناقشتها وعدم التعتيم على أي قضايا لأن كشف كل القضايا في رأيي وطرحها للرأي العام هي ظاهرة صحية وفي صالح المجتمع.





تامر نبيل...



ومن جانب اخر قال الفنان تامر نبيل إلي أن اول ما شجعه على المُشاركة في مُسلسل "منتهي الصلاحية" هو الموضوع الهام الذي يُناقشه بالإضافة طبعًا لإختيارات فريق العمل، وقال أؤدي شخصية ماهر وهو صديق صالح ويحدث بينهما تطورات كثيرة تُغير مجري الأحداث وستكون مُفاجأة للمُشاهدين، وأشار تامر نبيل إلي أنه ومحمد فراج أصدقاء على المستوي الشخصي وقدما أكثر من عمل مُشترك على المسرح، وأوضح نبيل أن الشخصيات التي تظهر بصورة بها جوانب من التناقض وتجمع بين الخير والشر هي شخصيات طبيعية وتلامس المُشاهدين وأكد أنه يُحب كثيرًا تقديم هذا النوعية من الأعمال التي تُتيح للممثل الظهور بصورة أقرب للطبيعية، ودعا تامر نبيل المُشاهدين للتعامل مع المُسلسل بنفس القدر من الأهمية مع القضية التي يُناقشها العمل، وأكد تامر أن الدراما عمومًا تُقدم تنوع كبير في الأفكار والرؤي وهو ما يُساهم في تطوير الوعي العام ورفع مستوي الفكر والثقافة.

حسن مالك...



وبدوره قال الفنان حسن مالك إلي أنه يُقدم شخصية الشاب شرقاوي إبن البلد المُكافح الذي يسعي لتحقيق أحلامه البسي