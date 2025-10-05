انتهاء تصوير مشاهد فيلم "طلقني" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتم فريق عمل فيلم "طلقني" تصوير آخر مشاهد العمل اليوم، والتي كانت تجمع بين النجم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني في مشهد حاسم ضمن أحداث الفيلم.

ابطال فيلم "طلقني"

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب كريم محمود عبدالعزيز كل من دينا الشربيني، باسم سمرة، حاتم صلاح، دنيا سامي، هناء الشوربجي، محمود حافظ، محمد محمود، عابد عناني، ياسمين رحمي، ومحمود فارس، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ومن إنتاج شركة نيوسينشري بقيادة المنتج زيد الكردي.

قصة فيلم "طلقني"

وتدور احداثه في إطار كوميدي حول قصة شاب يطلق زوجته ليعيش حياته الخاصة، بينما تظل هي مسؤولة عن تربية أبنائهما، يتعرض هذا الشاب لأزمات مالية خانقة تدفعه لطلب من زوجته بيع منزل العائلة لإنقاذه من السجن، فتوافق على دعم القرار لتجاوز المشكلات المالية.

التعاون الثاني بين كريم عبد العزيز ودينا الشربيني

ويأتي فيلم "طلقني" كالتعاون الثاني بين كريم عبد العزيز ودينا الشربيني بعد النجاح الكبير الذي حققاه في فيلمهما السابق "الهنا اللي أنا فيه"، وشارك في بطولة ذلك الفيلم كل من ياسمين رئيس وحاتم صلاح، وأخرون، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، مما يعكس استمرار الكيمياء الفنية بين الثنائي على الشاشة الكبيرة.

اخر اعمال كريم عبدالعزيز

وكان اخر اعمال كريم عبدالعزيز هو مسلسل "مملكة الحرير" الذي جمع نخبة من النجوم الشباب والكبار على حد سواء، من بينهم أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز، سلوى عثمان، وسارة بركة، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب الواعدين، المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركتي سينرجي بلس وكونكر، ولاقى متابعة كبيرة عند عرضه.

قصة مسلسل مملكة الحرير

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن ومكان غير محددين، في إطار ملحمة هزلية عبثية داخل المملكة، حيث تبدأ الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، الذي يواجه محاولة اغتيال من قبل عمه "الدهبي"، والذي يسعى أيضًا إلى تصفية ولديه، شمس الدين ولي العهد وجلال الدين الرضيع، ثم يتمكن خادم الملك الأمي رضوان من تهريب الطفلين، إلا أنه يفقدهما خلال عملية الهروب، لتتوالى بعد ذلك سلسلة من الأحداث المشوقة التي تجمع بين الإثارة والدراما والتشويق.