"من الكوميديا إلى الخير".. جولة أحمد أمين الخارجية لدعم معهد الأورام

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد أمين عن استعداداته لإطلاق جولة جديدة من حفلات ستاند أب كوميدي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جميع أرباح الجولة ستُخصص بالكامل لصالح معهد الأورام في مصر، في خطوة تهدف لدعم الفن ودوره الإنساني في خدمة المجتمع.

وأعلن أمين عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام عن هذه الجولة، موضحًا أنها ستستهدف الجاليات العربية والمصريين المقيمين في أمريكا وكندا، مشيرًا إلى رغبته في الالتقاء بهم والتعرف على حياتهم عن قرب، بما يعكس روح التواصل بين الفنان وجمهوره خارج حدود الوطن.

وأشار الفنان إلى أن عروض الجولة ستُقدّم باللغة العربية بالكامل، وستحمل طابعًا كوميديًا يمزج بين الفكاهة والرسائل الإنسانية، مضيفًا أن عرض «مين.. أمين؟» يشبه السيرة الذاتية بطريقة كوميدية، حيث يروي من خلاله أبرز محطات حياته المختلفة، بداية من أحلام الطفولة، مرورًا بتجربة العمل كموظف، ثم الزواج وتكوين الأسرة، والتجربة الرقمية على اليوتيوب، وصولًا إلى التمثيل والشهرة، ليؤكد أن السؤال الدائم عن الهوية يبقى حاضرًا في كل مراحل حياته: «حتى مع كل هذه المراحل، يظل السؤال حاضرًا: أنا مين؟ أحيانًا أشعر أنني كبرت مع كل المسؤوليات، لكن داخلي ما زلت طفلًا صغيرًا يبحث عن نفسه».

وبخصوص موعد الجولة، أوضح أحمد أمين أنها ستنطلق من مدينة هيوستن الأمريكية يوم 8 أكتوبر الجاري، على أن تتواصل الجولة في خمس مدن أمريكية أخرى، تشمل: دالاس يوم 9 أكتوبر، تمبا يوم 11 أكتوبر، نيويورك يوم 12 أكتوبر، واشنطن يوم 14 أكتوبر، لوس أنجلوس يوم 25 أكتوبر، وتنتهي في سان دييجو يوم 26 أكتوبر. كما تتضمن الجولة خمس حفلات في خمس مدن كندية خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر، لتصل عروضه إلى أكبر عدد من الجاليات العربية والمصرية بالخارج.