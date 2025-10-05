نقابة المهن التمثيلية تشكر تامر حسني على إضافة لمسة فنية ساحرة لافتتاح المهرجان

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، عبر حسابها بموقع فيسبوك، علي توجيه الشكر للفنان تامر حسني علي تقديمه لحفل افتتاح فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.

نص البيان كالتالي: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للنجم الكبير تامر حسني على دعمه الكبير لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ومشاركته بأغنية "من كان يا مكان" التي جاءت إهداء لتكريم عظماء الفن والمسرح حضورك الغنائي والإبداعي أضاف للمهرجان لمسة فنية مميزة".

واضاف البيان:" تعبر عن تقديرك العميق للفن والمسرح، حضورك كان علامة فارقة في الليلة، وشرفتنا في بيتك كواحد من أبناء النقابة المخلصين، شكرًا من القلب، وفى انتظارك دائمًا في بيتك وبين زملائك ووجودك دائما يسعدنا، ولكم منا كل الشكر والتقدير ".

حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية

ويذكر ان تامر حسني قد اطلق أغنيته الجديدة "من كان يا مكان"، خلال حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي أُقيم أمس السبت في ليلة احتفت بالمسرح وأهله، وسط حفل مهيب على مسرح فندق جراند نايل تاور، وسط حضور لنخبة من نجوم الفن والمجتمع، أخرج حفل الافتتاح المخرج محمد جبر، وقدمه الفنان أكرم حسني الذي شارك الحضور قصة طفولته حول سحر كلمة "خشبة المسرح"، معبرًا عن هيبة المسرح ومكانته الكبيرة في القلوب، وشهدت المناسبة عرض فيلم استعرض فعاليات الدورة الحالية للمهرجان، كما كانت هناك مفاجأة قدمها النجم تامر حسني، حيث أغنية استعراضية بعنوان "حكاية مسرح" من كلمات طارق علي وألحان كريم نيازي، كتحية لصناع المسرح عبر تاريخه.