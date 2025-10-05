القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم الشعبي رضا البحراوي تألقه ويحي حفلا غنائيا ضخما داخل "سباين" بالزمالك بحضور عدد كبير من أبناء الجالية العربية بالقاهرة تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان.

رضا البحراوي يواصل تألقه بحفل ضخم كامل العدد لأبناء الجالية العربية بالزمالك



حضر البحراوي بصحبة مدير أعماله أحمد جلال وكان في استقباله منظمى الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد وعقب صعوده علي خشبة المسرح استقبله الجمهور بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب مرددين اغنيته الشهيرة "محدش ليه خير عليا".

البحراوي يغني اغنيه “سيبت كل الناس”



وافتتح البحراوي وصلته الطربية بأغنية "سيبت كل الناس "لجورج وسوف وأشعل الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية المميزة منها سمعت كلامكم عني، النمر، سيبوني محدش ليه خير عليا، أنت يا جدع،عملت أيه يا زمن.. بالاضافة إلى أغنية "المقص".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.



رضا البحراوي يحتفل بأعياد ميلاد عدد من الجمهور

حرص البحراوي علي المشاركة في الإحتفال بأعياد ميلاد عدد من الجمهور بالإضافة إلى عيد ميلاد مدير أعماله أحمد جلال ووجه كلمة شكر لمنظمي الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد بالإضافة إلى بعض الحضور من اصدقائه منهم حسني جوده وفتحي نجل الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية والراقصة الروسية اوكسانا.

فقرات حفل رضا البحراوي

أحيا أولي فقرات الحفل ال dj العالمي مارتن الذي قدم عدد كبير من "التراكات" و"الريمكسات" الشرقية والغريية التي تفاعل معها الجميع.