فرح الزاهد انتظروا سعاد فى مسلسل 'لينك'

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة فرح الزاهد عن دورها فى مسلسل لينك الذى سيعرض على قناة Dmc وWatch it يوم السبت القادم 11 اكتوبر الساعة 7 مساء.

"سعاد شخصية واقعية جدًا، تعاني من العنف النفسي من زوجها، والدور مستوحى من قصة حقيقية بتسلط الضوء على العنف ضد المرأة وتضحياتها كأم. الشخصية بعيدة عني في حياتي، لأنّي مش أم، لكن حبيت أجرب إحساس الأمومة من خلال الدور."

وأضافت: "المسلسل فيه مشاهد صعبة كتير، واشتغلت على الجانب النفسي للشخصية بتركيز كبير. استمتعت جدًا بالشغل مع النجمة رانيا يوسف، إنسانة جميلة في الكواليس، وكمان الفنان سيد رجب اللي كان أبويا في العمل وساعدني في مشاهد كتير. كمان الشباب كلهم كانوا رائعين."

رسالة فرح للجمهور قبل العرض: "لينك بيناقش قضايا واقعية ومهمة جدًا من قلب المجتمع، زي النصب الإلكتروني، التحرش، العنف ضد المرأة، وكمان الإدمان. أتمنى العمل يلمسكم زي ما لمسنا وإحنا بنصوره."

تعرض قناة "dmc"، بداية من يوم السبت الموافق، 11 أكتوبر الجاري، مسلسل "لينك"، وهو من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف ومجموعة من النجوم.

دور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق بين بحث بكر عن العدالة والتحالف مع جارته أسما (رانيا يوسف) وشاب خبير في الاختراق الإلكتروني، حيث يواجهون سوية شبكة من المحتالين عبر الإنترنت.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل وتامر فرج.

مسلسل "لينك" من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وينتج بواسطة شركة إيما لاين للإنتاج السينمائي التي تقودها إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، ما يعكس جودة الإنتاج ومهنية العمل.