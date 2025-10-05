ضياء الميرغني: ابتعدت عن التمثيل هربًا من الشفقة.. وعادل إمام منحني الفرصة الذهبية

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان ضياء الميرغني إنه لم يشارك في أي عمل فني منذ عامين بسبب حالته الصحية، حتى لا يشعر بنظرة الشفقة في عيون أحد، ويتساءل البعض ما الذي حدث له مؤخرًا.



وتابع ضياء الميرغني، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلًا إنه لم يكبر في السن، ويكون سعيدًا للغاية عندما يقابله الكثيرون في الشارع ويتذكرون إيفيهاته الشهيرة، التي لا تخلو من الكوميديا وغيرها من مشاهده.



وتحدث ضياء الميرغني أن الزعيم عادل إمام هو من فتح له باب الدخول إلى عالم السينما، وكان يشاهده في الكواليس، موضحًا أنه هو من طلب العمل معه، وقال له: "أنا عايز فرصة أشتغل معاك"، وأشاد الزعيم بموهبته ليرد عليه الميرغني بقول: "مش هبقى فنان كويس غير لما أشتغل معاك"، وبعدها قام بترشيحه في أكثر من عمل، ووقتها شعر بحالة من السعادة لترشيحه في أكثر من عمل مثل "بوبوس" و"السفارة في العمارة" و"الإرهاب والكباب" و"النوم في العسل" و"مرجان أحمد مرجان" وغيرها من الأعمال.



وأشار ضياء الميرغني إلى أن الزعيم عادل إمام أراد أن يحمّسه لدوره في فيلم "النوم في العسل" بقوله: "الأستاذ شريف عرفة بيقول إنك مش هتعرف تعمل الدور ده"، ولكن كلامه كان تحفيزيًا، وكانت تلك المرة الأولى التي يُقدِّم فيها مشاهد مع الزعيم وجهًا لوجه، وبعد عرض العمل، أشاد المخرج شريف عرفة بموهبته، وقال إنه كان معترضًا عليه في البداية، لكنه كسب الرهان وقتها.