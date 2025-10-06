سيمون تحتفل بيوم المعلم برسالة مؤثرة: "أول معلم لي أبي وأمي.. وكل نجاح في حياتي يبدأ من تربيتهما"

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الفنانة سيمون بيوم المعلم بطريقة مليئة بالمشاعر والحنين، حيث وجهت رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت فيها عن امتنانها العميق لكل من كان له دور في تعليمها وتكوين شخصيتها، بدءًا من والديها وحتى معلميها في مراحل الدراسة المختلفة.

وقالت سيمون: إن أول من علمها معنى الحياة والاجتهاد هما والدها ووالدتها، مؤكدة أن كل ما وصلت إليه من نجاح في دراستها وحياتها المهنية يعود لتربيتهما ولغرس قيم الاجتهاد والثقة في نفسها منذ الصغر، وأضافت: "كنت مجتهدة وناجحة طوال مشواري الدراسي، ليس فقط في التعليم بل في العمل أيضًا، بفضل ما تعلمته من أسرتي ومعلميَّ".

وأشارت إلى أنها لا تزال تحتفظ بكل الكراسات والشهادات الدراسية التي تمثل جزءًا من ذكرياتها الجميلة، لافتة إلى أنها ما زالت على تواصل مع صديقات الدراسة حتى اليوم من خلال جروب يجمعهن، ومن بينهن صديقة الطفولة Yvette Mohamed، مؤكدة أن هذا التواصل يعكس "أصالة التربية والتعليم والود الذي لا يزول".

واختتمت سيمون رسالتها قائلة: "كل سنة وكل معلمي الأرض بخير، لأنهم البداية الحقيقية لكل خير ونجاح على وجه الأرض"، موجهة تحية خاصة لمدرستها Collège du Bon Pasteur Choubra (officiel) التي كانت جزءًا مهمًا من تكوينها العلمي والإنساني.