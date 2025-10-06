ليوناردو دي كابريو يشعل السباق السينمائي بـ “One Battle After Another”.. ملحمة بصرية تتحدى الأرقام

القاهرة - محمد ابراهيم -

يبدو أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو يعيش مرحلة جديدة من المجد السينمائي، مع نجاح فيلمه الأحدث "One Battle After Another" الذي يواصل فرض هيمنته على شاشات IMAX حول العالم، متحديًا موجة الإصدارات الجديدة ومثبتًا مكانته كأحد أقوى المنافسين في موسم الجوائز لعام 2025.

ورغم التراجع النسبي في الإيرادات بنسبة 43% عن يوم الافتتاح، فإن الفيلم ما زال يحافظ على زخمه الجماهيري بتحقيقه 3.3 مليون دولار يوم الجمعة الماضي في شباك التذاكر الأمريكي، لترتفع الحصيلة المحلية إلى 42 مليون دولار، بينما بلغت إيراداته العالمية 80 مليون دولار حتى الآن، حسب تقرير Deadline.

منذ عرضه الأول، أحدث الفيلم ضجة نقدية هائلة، بعدما قدّم المخرج بول توماس أندرسون رؤية سينمائية جريئة تمزج بين الصراع الإنساني والمعارك الملحمية، بأسلوب بصري مدهش استخدم فيه تقنيات VistaVision و70mm وIMAX، ليضع الجمهور في قلب التجربة وكأنه جزء من الحدث نفسه.

العمل، الذي تجاوزت ميزانيته 130 مليون دولار، يُعتبر رهانًا فنيًا ضخمًا لشركة وارنر بروس، لكنه أيضًا شهادة على تفرّد دي كابريو كممثل قادر على تحويل كل دور إلى حالة فنية متكاملة. النقاد وصفوه بأنه "فيلم من العيار الثقيل"، بينما منحه الجمهور تقييمًا “ممتاز”، وهو أعلى تقييم يناله دي كابريو منذ Titanic عام 1997، حين حصل على العلامة الكاملة “A+”.

ومع كل مشهد جديد، يؤكد “One Battle After Another” أن السينما لا تزال قادرة على الإبهار، وأن دي كابريو وأندرسون قدّما عملًا سيُذكر كإحدى أبرز الملاحم المعاصرة التي تمزج بين الفن، القوة، والخلود.