بالقيثارة.. مصر وتركيا في حفل موسيقي مشترك

القاهرة - محمد ابراهيم - أُقيم حفل موسيقي على القيثارة في السفارة التركية بالقاهرة، إحتفالًا بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر. شارك في الحفل عازفو القيثارة الأتراك والمصريون، وقدموا حفلًا موسيقيًا رائعًا.

المشاركون

عازفو القيثارة الأتراك والمصريون، بمن فيهم الفنانة التركية شيرين بانجارأوغلو والفنانة المصرية منال محي الدين

الحضور: السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، ووزير الطيران المدني المصري الأسبق، الفريق محمد عباس، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المصري، حازم عمر، والممثل الشهير محمود حميدة، والفنان جمال سليمان، وشخصيات بارزة في السينما والموسيقى المصرية.

كلمة السفير

أعرب السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، عن سعادته الكبيرة بجمع وتجسيد موسيقى الشعبين صاحبتا التاريخ والثقافة المشتركة في هذا الحفل الموسيقي. وأشار إلى أن جذور الموسيقى التركية والمصرية متشابكة مع بعضها البعض، وأن الموسيقى العثمانية التركية أثرت على الموسيقى المصرية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

الأنشطة الثقافية

أعلن السفير شن عن أن السفارة ستستمر في تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك معرض للرسوم الكاريكاتورية والخط العربي عن غزة، وحفل موسيقي الناي في قصر المنيل