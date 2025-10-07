نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي القاضي تشعل السوشيال بإطلالة رياضية جريئة تكشف عن رشاقتها وجمالها الطبيعي داخل الجيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة مي القاضي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من داخل الجيم، حيث لفتت الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة وجريئة في الوقت نفسه، أظهرت رشاقتها وجمالها الطبيعي.

أحدث ظهور لـ مي القاضي

وظهرت مي القاضي وهي تمارس تمارينها داخل الجيم، مرتدية هاف ستومك أبيض ضيق أبرز أنوثتها وبساطتها، مع بنطلون رياضي متناسق أبرز قوامها الممشوق ولياقتها العالية، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا ناعمًا زاد من إشراقة وجهها، لتتلقى سيلًا من التعليقات التي تشيد بجمالها واهتمامها الدائم باللياقة البدنية.

ونجحت مي القاضي بإطلالتها الأخيرة في أن تجمع بين الجرأة والأناقة، مقدّمة مثالًا على الأسلوب العصري والبسيط في اختيار الملابس الرياضية، خاصة مع حفاظها على تفاصيل أنثوية ناعمة تجعل حضورها لافتًا دون مبالغة، وهو ما جعل صورها تتصدر اهتمام متابعيها على مواقع التواصل.

أحدث أعمال مي القاضي

وعلى الصعيد الفني، تنتظر مي القاضي عرض فيلمها الجديد "أوسكار – عودة الماموث"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال شهر أكتوبر المقبل، ويشاركها بطولته أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، ومحمد ثروت، في عمل يُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية المنتظرة.

كما انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل "2 قهوة"، الذي يجمعها بعدد من النجوم، منهم أحمد فهمي، مرام علي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، حازم إيهاب، وهبة الأباصيري، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطي.

آخر أعمال مي القاضي

ويُذكر أن آخر أعمالها كان مسلسل "العتاولة 2" بمشاركة كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، كما شاركت أيضًا في "صيد العقارب" مع غادة عبد الرازق، و"رحيل" مع ياسمين صبري، مؤكدة حضورها الفني المتنوع بين الأدوار الدرامية والرومانسية.