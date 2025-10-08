بحضور النجوم.. أفتتاح الدورة الثامنة من مهرجان جيلنا بـ المركز الكاثوليكي

القاهرة - محمد ابراهيم - أُقيم مساء الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان حفل افتتاح مهرجان "جيلنا" في دورته الثانية والتي تحمل اسم الفنان القدير الراحل/ لطفي لبيب، للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي والذي يقام تحت رعاية المركز الكاثوليكي المصري للسينما وقناة (سات 7)، والذي تم بثه على الهواء مباشرة على الصفحة الخاصة بالمسابقة.

تفاصيل حفل الافتتاح:

بدأ الحفل الذي قدّمته الإعلامية لميس سلامة بعرض فيلمًا قصيرًا عن دور المركز الكاثوليكي في دعم السينما المصرية وشباب المُبدعين، ثم كانت كلمة الأب بطرس دانيال مدير المركز والتي وجه من خلالها الشكر للأب فيليب فرج الله الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر لدعمه ومؤازرته لجميع أنشطة المركز، وكذلك (قناة سات 7) شريك النجاح في جميع أنشطة المركز، ولجان المشاهدة والاختيار والتحكيم، والفنانين والمصورين المكرمين بهذه الدورة، بعدها كانت كلمة المهندس ماجد منير المدير التنفيذي لمحطة سات 7 مصر، وهدفها الأساسي في خدمة المجتمع، ودورها في دعم وتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم، ليكون لهم دورًا في تغيير مجتمعاتهم للأفضل، ثم كانت كلمة الأستاذ/ رفيق ﭼورﭺ مدير المشروعات التنموية بسات 7 مصر والتي تحدث خلالها عن أنشطة وفعاليات صفحة جيلنا بلس على وسائل التواصل الاجتماعي، لتُعبّر عن ثقة القائمين عليها في أن الغد سيكون أفضل بمشاركة طاقات الجيل الحالي، بالإضافة إلى تقديم برامج مختلفة وإعلانات توعوية، وأغاني ودراما، ومبادرات للشباب على أرض الواقع.

بعد ذلك كان الإعلان رسميًا عن افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمهرجان جيلنا، والتي حملت اسم الفنان القدير الراحل/ لطفي لبيب عرفانًا وتقديرًا لدوره المُتَميّز في إثراء الحركة الفنية بمصر، ودعمه الدائم للفن الراقي وشباب الفنانين، حيث قررت اللجنة العليا للمهرجان أن يكون فيلم "الچوكر" وهو أحد الأفلام المشاركة بالمسابقة هذا العام، من إخراج نور الدين عمرو أحمد هو فيلم افتتاح الدورة الثانية لمهرجان جيلنا، ليتم بعدها إهداء درع الدورة لاسم الفنان لطفي لبيب، وقد تسلمته ابنته السيدة كريستين لطفي لبيب.

فقرة التكريمات:

ثم كانت فقرة التكريمات، حيث كانت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلًا من الأستاذ رفيق چورچ، والأستاذ مجدي سامي، والأستاذ ميشيل ماهر، والأستاذ أسامة عيسى، قد قررت تكريم بعض من رموز الفن والتصوير خلال حفل افتتاح الدورة الثانية وهم: الفنانين: عايدة رياض، أحمد كمال، هنا شيحا، هشام محمد (شيكو)، محمد عبد الرحمن، والمصورين الصحفيين: حسام دياب، وعمرو نبيل.

ثم كان هناك عرضًا لفيلمًا قصيرًا تناول لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لهذه الدورة برئاسة المخرج أمير رمسيس، وعضوية كلًا من: مدير التصوير مصطفى عز الدين، الكاتب عمر طاهر، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنانة إنچي المُقدّم، والفنان كريم قاسم، والناقدة ناهد صلاح، وكذلك الأفلام المشاركة حيث اختارت لجنة المشاهدة والاختيار25 فيلمًا للمشاركة بالمسابقة من أصل 94 فيلمًا قد تقدّمت للمسابقة، حيث كان قد تقدّم للمشاركة بهذه الدورة ثمانية مخرجين من تونس والمغرب والسودان، كما تنوعت الأفلام المُقدّمة ما بين الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة.

وكذلك لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي والتي تشكلت برئاسة أ. د. وائل عناني، وعضوية كلًا من: أ. د. هشام مرعي، ومدير التصوير أ. د. محمد شفيق، وأ. د. أسماء فتحي حيث اختارت اللجنة 20 مصورًا للمشاركة بالمعرض الذي سيقام على هامش المسابقة من بين 46 مصورًا قد تقدّموا للمسابقة، منهم مشاركتان من الجزائر.