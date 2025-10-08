صدى الأهرامات تعلن عن تفاصيل دورتها الأولى بحضور أبرز النجوم العالمين

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم صباح اليوم الأربعاء، 8 أكتوبر، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات" تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات" المقام عند سفح أهرامات الجيزة في الفترة من 24-30 نوفمبر المقبل.



وقد حضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد أبو زهرة والدكتور خالد داغر من اللجنة العليا لإدارة المهرجان، ووزير السياحة والآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والإعلامية ميرفت القفاص، ومؤسسة ورئيسة تحرير مجلة "البيت" سيلفيا النفادي، ورئيس قطاع الاتصال المؤسسي بالبنك التجاري الدولي CIB، ومندوبة السفير الكازاخستاني أينور بوتباييفا.



وقد أعلنت إدارة المهرجان عن استضافة عازف البيانو الشهير لانج لانج في حفل الافتتاح، والمغني الكازاخستاني الشهير ديماش كودايبرجن في حفل الختام، إضافة إلى حفل مخصص لإبداع الموسيقار المصري الراحل الكبير عمار الشريعي والمؤلف الموسيقي المعاصر هشام نزيه، وكذلك حفل للمطربتين عبير نعمة وفايا يونان فضلا عن حفل جالا للنجوم المصريين المقيمين في الخارج، الذين لمع نجمهم في مجال الموسيقى الكلاسيكية.



ووفقا لإدارة المهرجان فإن المهرجان يهدف إلى جمع نخبة من ألمع وأبرز الفنانين العالميين في مجال الموسيقى وما يحيط بها من فنون، لعرض طيف واسع من الثقافات على أرض المحروسة مهد الحضارات والثقافات البشرية.



وأشار الدكتور أحمد أبو زهرة إلى أن الدورة الأولى من المهرجان، والتي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، قد صممت "كي ترضي أذواق شريحة عريضة من الجمهور المصري الذي يتوق للفنون الرفيعة على اختلافها، يسعى المهرجان لإثارة فضول الأجيال الجديدة وتعميق تقدير الفنون الموسيقية بأشكالها وأنواعها كافة وكل ما يحيط بها ويخدمها ويعززها".