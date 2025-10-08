القاهرة - محمد ابراهيم - احذر هذه الأطعمة على معدة فاضية.. تسبب مشاكل في الهضم

كثير من الناس بيبدأوا يومهم بفنجان قهوة أو عصير فريش من غير فطار، ويفكروا إنهم كده بيهتموا بصحتهم، لكن الحقيقة إن بعض الأطعمة والمشروبات ممكن تضر المعدة لو اتاخدت على معدة فاضية، وتسبب حموضة أو اضطرابات في الهضم طول اليوم.

حسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا، فالمعدة بتكون في الصباح حساسة جدًا لأن بطانتها بتكون لسه ضعيفة بعد فترة النوم الطويلة، وأي طعام غلط ممكن يسبب التهابات أو ارتجاع أو حتى مشاكل مزمنة في الجهاز الهضمي.

أولًا: الحمضيات

رغم إن البرتقال والليمون والغريب فروت غنيين بفيتامين C ومضادات الأكسدة، إلا إن تناولهم على معدة فاضية بيزود الحموضة وبيهيج بطانة المعدة، خصوصًا عند الناس اللي بيعانوا من حموضة أو ارتجاع. الأفضل تأكلهم بعد الفطار أو مع وجبة خفيفة.

ثانيًا: القهوة السوداء

القهوة من أكتر المشروبات اللي ناس كتير ما يقدروش يستغنوا عنها الصبح، لكن شربها دون أكل بيحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك، وده بيهاجم المعدة وبيسبب حرقة وألم. كمان القهوة بترفع هرمون التوتر (الكورتيزول)، فممكن تسبب دوخة أو قلق خلال اليوم.

ثالثًا: الأطعمة الحارة

الفلفل والأكلات اللي فيها شطة أو توابل قوية مش مناسبة أبدًا على معدة فاضية. المادة الفعالة فيها (الكابسيسين) بتنشط الجهاز الهضمي بشكل مبالغ فيه، وده ممكن يسبب تقلصات أو إسهال أو ارتجاع خصوصًا عند أصحاب المعدة الحساسة.

البدائل الصحية في الصباح

لو عايز تبدأ يومك بطريقة مريحة لمعدتك، اختار أطعمة خفيفة وقلوية زي:

كوب مياه دافئة

موزة أو شوفان

حفنة لوز منقوع

شاي أعشاب بسيط

الأكلات دي بتساعد على توازن الحموضة، وبتنشط الجهاز الهضمي من غير ما تسبب أي التهابات.

نصائح الخبراء لبداية يوم صحية

ابدأ يومك بكوب مياه دافئة

يساعد على تنشيط المعدة وتنظيفها من السموم بعد النوم، وكمان بيساعد على ترطيب الجسم.

استنى 30 دقيقة قبل شرب القهوة

سيب معدتك تاخد وقتها تمتص الأكل الأول، وبعدها خُد فنجانك براحتك من غير قلق أو حموضة.

افطر وجبة خفيفة ومتوازنة

ابدأ يومك بوجبة فيها بروتين بسيط أو فاكهة ناعمة زي الموز أو الشوفان، عشان تحافظ على طاقتك طول اليوم.