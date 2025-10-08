فن ومشاهير

صور.. يوسف الحسينى ووزير البترول فى حلقة خاصة من قلب البحر المتوسط على متن الحفار القاهرة ٢ للبحث فى كنوز مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - صور .. مساء جديد ينقب في كنوز وثروات مصر من قلب البحر المتوسط و الحفار القاهرة٢

برنامج مسا جديد

‏فى حلقة خاصة من برنامج مساء جديد على شاشة قناة المحور، السبت المقبل، الإعلامى يوسف الحسينى ينقب في كنوز وثروات مصر، وخطتها في ملف الطاقة، ولقاءات حصرية مع فريقي شركة ايني الايطالية والشركة الحديثة للتنقيب ومن على متن الحفار القاهرة  ٢ في عرض البحر الأبيض داخل السواحل المصرية.

برنامج مساء جديد ينقب في كنوز وثروات مصر من قلب البحر المتوسط 

و حوار خاص مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ‏حول خطط مصر المستقبلية للبحث والتنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية وفق استراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠.

موعد حلقة كنوز وثروات مصر من قلب البحر المتوسط 

 كما يكشف احدث الاكتشافات البترولية والمعدنية وتوسيع دوائر البحث والتنقيب عبر الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، والتسهيلات الجديدة من الحكومة لحذب مزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والثروة المعدنية، وكل ذلك فقط مع مساء جديد يوم السبت مع يوسف الحسيني على تلفزيون المحور

