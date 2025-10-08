مصطفى قمر يشعل الساحة الغنائية بـ«قمر 25».. وعودة نارية مع عمرو مصطفى

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان مصطفى قمر لطرح ألبومه الفني الجديد بعنوان «قمر 25»، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يلقى إعجاب الجماهير بعد التجديد في أسلوب العرض والألحان.

ألبوم مصطفى قمر الجديد:

وأعلن النجم مصطفى قمر عن استعداده لإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان «قمر 25»، والذى يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين فى الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمى ومحمد عبيه وغيرهم، ويأتي الألبوم محملًا بالعديد من المفاجآت الموسيقية التي تعكس تنوعًا كبيرًا فى الألوان الغنائية.

التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفي

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغانٍ، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

أحدث اعمال مصطفى قمر

وإنتهى مصطفى قمر من تصوير أغنيتين جديدتين من ألبومه الجديد، وهما بعنوانى «اللى كبرناه» و«أصل الأيام»، بطريقة الريليكس فيديو التي يتميز بها ليقدم لجمهوره مفاجأة مختلفة ومبتكرة، ومن المقرر طرح الأغنيتين خلال الفترة المقبلة بشكل جديد ومميز يليق بجمهوره.

أغنية «حبيت»

كما أكد مصطفى قمر أنه سيبدأ قريبًا في تصوير أغنية «حبيت» من ألحان عمرو مصطفى، بطريقة مميزة أيضًا تعكس تجديده الدائم في تقديم أعماله الفنية.

موعد ألبوم مصطفى قمر

ومن المقرر أن يتم طرح 14 أغنية من الألبوم خلال العام الجاري، على أن تُستكمل باقي الأغاني وعددها 11 فى صيف 2026، ويقدم قمر خلال الألبوم مزيجًا من الألحان والأفكار الجديدة التي يراهن عليها لإرضاء جمهوره، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم كل ما هو مختلف ومبتكر في عالم الموسيقى.