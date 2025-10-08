بعد نجاح العرض الخاص.. تعرف علي موعد عرض فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت مساء الأحد، فعاليات العرض الخاص، بمشاركة نجوم الصف الأول في السينما المصرية، منهم منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، ومايان السيد، وسط حضور جماهيري واسع، بعد مرور 9 سنوات على إصدار الجزء الأول من السلسلة.

موعد عرض الفيلم في السينمات

من المقرر أن يُعرض الفيلم رسميًا في جميع دور السينما المصرية اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر، بينما تبدأ العروض في دور السينما العربية اعتبارًا من غد الخميس 9 أكتوبر، ويتناول الفيلم أربع قصص متنوعة تسلط الضوء على العلاقات العاطفية والتحديات التي تواجهها في العصر الحديث.

قصة الفيلم وأحداثه

يستكشف فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي كبديل للحب، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة المشاعر الإنسانية على الصمود وسط هيمنة التكنولوجيا على حياتنا اليومية، من خلال أحداثه الدرامية الرومانسية، يتناول الفيلم الحب من منظور جديد ويستعرض الرهانات العاطفية في زمن رقمي متسارع.

طاقم العمل والنجوم

الفيلم من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، ويشارك في البطولة نخبة من النجوم أبرزهم منة شلبي، كريم قاسم، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، وجيهان الشماشرجي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة التي تضيف حيوية للأحداث.