ذكاء إصطناعي وآيفون.. تفاصيل تصدر مسلم التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب مسلم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة لمسلم مع طليقته.

سبب تصدر مسلم التريند

واشعلت صورة مسلم مع طليقته يارا تامر مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت بعدها أنباء تفيد بعودتهما مرة أخرى.

حقيقة صورة مسلم مع طليقته يارا تامر

وبعد تدقيق حقيقى فى الصورة، تبين أن هذه الصورة تم صنعها بالذكاء الاصطناعي وهى غير حقيقية، وبالتالي ليس حقيقي عودة الفنان مسلم لطليقته.

رد فعل مسلم على صورته مع طليقته

وكشف المطرب مسلم حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول عودته إلى طليقته يارا تامر، وكتب عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “إيه القرف ده! هو بجد الناس بقت مستنية أي ترند وخلاص؟ حتى في البيوت والزواج والطلاق بقى هزار وترند؟!، امبارح كنت بشتري تليفون جديد عادي جدًا زي أي بني آدم بيغير تليفونه كل سنة”.

وتابع: “يقوم صاحب الستور ينزل فيديو قديم ليا أنا وطليقتي ويقول إنه جديد وإن أنا جايب ليها هدية! وأنا أصلًا كنت بشتري التليفون لنفسي، ومتصورت بتنين عشان كنت بنقي بين المساحات، واختارت واحد وروحت. ألاقيه عامل ترند على حسابه وبيقول إننا رجعنا لبعض!، بجد مش مقدر حجم المشاكل اللي ممكن يسببها، بس أنا حبيت أوضح لأني ما بحبش المرض وحب الشهرة بالطريقة دي، وأنا دفعت زي أي إنسان عادي جدًا، ومفيش بيني وبينها غير كل احترام، وشكرًا".

أزمة مسلم مع طليقته يارا تامر

ويذكر ان تفاصيل الأزمة تعود إلى الفترة السابقة لانفصالهما الرسمي، حين أعلن مسلم عبر حسابه على "إنستغرام" انفصاله عن يارا بعد زواج لم يستمر طويلًا. وقد خرجت يارا حينها في بث مباشر تحدثت فيه عن ضغوط عائلية واجهتها، مؤكدة أن تدخلات من محيط الزوج كانت سببًا في توتر العلاقة بينهما.