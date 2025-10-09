نوادي المسرح بالدقهلية تواصل مشاهدات الموسم الجديد بإبداعات شبابية متنوعة

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصلت مشاهدات الموسم الجديد من نوادي المسرح بفرع ثقافة الدقهلية لليوم الثالث على التوالي، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الفنون المسرحية ونشر الإبداع في ربوع مصر.

وشهد قصر ثقافة المنصورة مجموعة من العروض المسرحية، حيث قدم عرض "عيني عينك" تأليف وإخراج ميار الطرابيلي، ويتناول رحلة شخص يدعى "عادي" يواجه صورا متعددة من مظاهر التكنولوجيا والواقع الافتراضي في شخصية المهندس، وكيفية حماية الإنسان لنفسه من المخاطر الخفية في عالم يمتلئ بالتحديات.

و كما قدم عرض "الكلب النائم" تأليف جون بريستلي، إخراج أحمد الليثي، وتدور أحداثه خلال سهرة لمجموعة من الأصدقاء، تظهر خلالها حقائق مستترة تتعلق بانتحار صديقهم، بعد العثور على علبة سجائره مع أحد الموجودين في السهرة.

واستمرت المشاهدات بعرض مسرحية "استدعاء ولي أمر" تأليف كريم محمود، إخراج محمد السوري، التي تناولت معاناة الطالب "يحيى" بين ضغوط الأسرة والمجتمع ومخاوفه الداخلية، تلاها عرض "الإجابة هي" إعداد وإخراج كيرلس هاني، والذي بُني على الصراع النفسي والتحالفات والخيانة بين الشخصيات.

و أما عرض "الغجري" تأليف بهيج إسماعيل وإخراج عمر ياسر، فتدور أحداثه حول شاب وفتاة في ليلة زفافهما، يظهر خلالها شاب مجهول يسعى لتخريب حياتهما بمساعدة والدته الغجرية الساحرة.

كما قدم عرض "٨ حارة يوتوبيا" تأليف مصطفى حمدي، إخراج نجلاء رجب، وتدور أحداثه في حارة فقيرة تحمل اسم "يوتوبيا" بشكل ساخر ومفارق، لتكشف عن التناقض بين الاسم وما يعيشه أهلها من فقر وظلم وانكسارات إنسانية.

عقب العروض، عقدت لجنة المشاهدة المكونة من المخرج سمير زاهر، والناقدة إسراء محبوب، والمهندسة نهاد السيد، مناقشات نقدية تناولت الجوانب الفنية والإخراجية والدرامية، وكيفية توظيف الديكور والإضاءة بما يخدم النص المسرحي، مع الوقوف على نقاط القوة والضعف في العروض المشاركة.

و تأتي هذه المشاهدات في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من نوادي المسرح، التي تنفذها الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بإشراف المخرج محمد الطايع مدير نوادي المسرح، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

وتعد تجربة نوادي المسرح واحدة من أهم المبادرات الثقافية التي رسخت مفهوم المسرح المستقل والهواة في مصر، ويتنافس في موسمها الحالي 347 عرضا مسرحيا بمشاركة أكثر من 8000 موهبة شابة من مختلف المحافظات، في إطار سعي الهيئة إلى تحقيق العدالة الثقافية وتقديم منتج مسرحي يصل إلى كل ربوع الوطن.