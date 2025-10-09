عروض وأمسيات وورش تشكيلية بالخارجة والفرافرة وموط ضمن احتفالات الثقافة بذكرى النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل وزارة الثقافة احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تحت شعار "وفرحت مصر"، من خلال الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بجميع المحافظات، حيث شهد فرع ثقافة الوادي الجديد مجموعة من العروض الفنية والأنشطة الثقافية والفكرية في عدد من المواقع التابعة له.

في قصر ثقافة الخارجة، أقيمت احتفالية فنية على المسرح المكشوف، بدأت بالسلام الوطني، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "شهداء مصر" استعرض صور وأسماء عدد من أبطال الوطن الذين ضحوا بحياتهم في حرب أكتوبر المجيدة.

كما أقيمت أمسية شعرية لنادي أدب قصر ثقافة الخارجة، شارك فيها نخبة من الشعراء والمبدعين منهم ناصر محسب رئيس النادي، سعيد ساسي، حسين عبد المنعم، أشرف نوير، مدحت عبد الصبور، د. سلوى مصطفى، وسعاد العقاطي، حيث قدموا قصائد وطنية مجدت بطولات الجيش المصري واستعادت روح الانتصار والعزة والكرامة.

وقدمت فرقة الخارجة للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبد الله، باقة من الاستعراضات الفلكلورية المستوحاة من تراث الواحات، إلى جانب فقرة موسيقية على آلة “المجرونة” للفنان أحمد سويلم.

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة الخارجة مجموعة من الأغاني الوطنية التي ارتبطت بذكرى النصر، منها عاش اللي قال، غني يا سمسمية، دقت ساعة العمل، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الفردية منها أحلى بلد، بحبك يا مصر، مطلوب من كل وطني، وجاي من بلاد بعيدة.

وضمن الاحتفالية، نفذت ورشة فنون تشكيلية للأطفال ذوي الهمم بإشراف الفنان عيد مسلم، عبرت خلالها مشاركة الأطفال عن مشاعرهم وفرحتهم بذكرى العبور العظيم، كما أُقيم معرض لكتب وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي واحة الداخلة، قدم عرض فني لفرقة تلقائيين موط تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية من التراث الواحاتي، بجانب أوبريت وطني شارك فيه الأطفال بعدد من الفقرات والرقصات التي جسدت أجواء نصر أكتوبر، وذلك بحضور ماهر كامل مدير ثقافة موط.

وفي مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، أقيمت احتفالية فنية تضمنت عرضا لفرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة التي قدمت أغاني وطنية وأعمالا من التراث تعبيرا عن روح النصر، كما نظمت فقرة لاكتشاف المواهب الفنية في الغناء لدى أطفال المكتبة وروادها.

و نفذت الأنشطة تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، ومن خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد في مختلف مواقعها الثقافية بالمحافظات.