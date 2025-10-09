أكاديمية الفنون تحتفل بالذكرى الـ 52 لانتصارات اكتوبر باحتفالية "

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر تحت شعار "وفرحت مصر"، نظمت أكاديمية الفنونواليوم، تحت إشراف وحضور الأستاذ الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، احتفالية "أكتوبر في القلب".

والتي تضمنت مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة التي قدمها طلاب كل من المعهد العالي للباليه والمعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار. وقد فتحت الأكاديمية أبوابها لاستقبال طلاب مدارس القاهرة والجيزة لحضور الفعاليات بهدف إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف عن قرب على الفنون ودورها في تشكيل الوجدان الوطني وربط الذاكرة الجماعية ببطولات وانتصارات أكتوبر المجيدة

تاريخ جيوش مصر:

وقد أقيمت بقاعة ثروت عكاشة ندوة مميزة بعنوان "تاريخ جيوش مصر" قدمها الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية. كذلك تم عرض فيلمين تسجيليين "صائد الدبابات" و"حرب أكتوبر" من إنتاج المركز القومي للسينما. وقد أعربت "جبارة" عن سعادتها باستقبال طلاب المدارس المختلفة لحضور الفعاليات، والفنون تهدف إلى تعزيز الانتماء ونشر الوعي بالتراث الوطني. وأضافت أنه يجب نشر الوعي بين الأجيال الجديدة عن نصر أكتوبر العظيم واسترداد سيناء الحبيبة وما حققته القوات المسلحة المصرية الباسلة من تضحيات وفداء لتحقيق هذه المعجزة الحربية.

أبزر الحاضرين:

حضر الفعاليات الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، والدكتورة وهاد سمير، عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذ أمير تادرس، مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية المجتمعية، والدكتورة سعاد حلمي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالأزهر الشريف، والدكتور حسام محسب، المستشار الفني لرئيس الأكاديمية، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس.