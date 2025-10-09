بعد إنطلاق ألبومها الأول.. مي فاروق تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المطربة مي فاروق تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد أن احتفلت أمس بانطلاق أولى ألبوماتها والذي يحمل اسم "تاريخي'" بحضور مجموعة من صناع الفن والموسيقي.

و عبرت النجمة مى فاروق عن سعادتها، بنجاح أول ألبوماتها الغنائية، والذى حمل عنوان "تاريخى" وضم 9 أغنيات متنوعة ومتميزة، ونشرت مى على صفحتها الرسمية، عبر موقع فيسبوك " كل غنوه في الألبوم ده لها غلاوه في قلبي ما تتوصفش خصوصا إنه أول ألبوم ليا بشكركم علي كل الحب وبشكر من قلبي كل صناع الألبوم اللي اتشرفت بوجود اسمهم علي أغانيا بتمني من ربنا التوفيق وبتمني دايما اني اكون سبب في سعادتكم ودعواتكم في كل اللي جاي".. الألبوم من إنتاج مى فاروق ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

تفاصيل ألبوم تاريخي:

طرحت الفنانة مى فاروق، أول أغنيات ألبومها فى يوم 4 يناير بعنوان "باركوا"، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وكانت قد احتفلت مى، بزفافها على الفنان محمد العمروسى، بأحد الفنادق الكبرى، فى أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والاعلام، وعلقت مى على حفل زفافها، ونشرت صورة جمعتها بالفنان محمد العمروسى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت:" من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا اكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودى حاجه عمرها مابتتقدر بتمن".

مع الأول من فبراير واصلت مى فاروق تألقها وتقديمها أعمالها المميزة، وطرحت أغنيتها الثالثة هى باسم "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.. أغنية "ميزنى"، تحمل الطابع الرومانسى، وتنطق بمشاعر الحب الصادقة، وترجمتها مى بصوتها وأدائها المتميز، حيث انسجمت الموسيقى مع الكلمات والأداء بشكل رائع، لتخلق تجربة فنية متكاملة تصل إلى أذن وقلب المستمع بسهولة.

واصلت مى فاروق، طرح أغنياتها وكانت الأغنية الثامنة يوم 31 يوليو بعنوان "أنا اللى مشيت" من كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: توما.. أغنية "أنا اللى مشيت"، تعكس فى مضمونها، واقع المرأة القوية التى ترفض الانكسار، وتعتز بالكبرياء، فى علاقة حب غير متوازنة، وتضع حدًا للخذلان، وتتجه إلى الاستقلال.

آخر أغانى ألبوم تاريخي لـ مي فاروق:

فى يوم 7 أكتوبر طرحت مى فاروق، أغنيتها الأخيرة، وهى عنوان أول البوماتها الغنائية "تاريخى" من كلمات: نادر عبد الله، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: يحيى يوسف، هندسة صوتية مصطفي رؤوف، أغنية "تاريخى"، تتحدث عن المرأة القوية المجتهدة، التى بنت نفسها بإرادتها، ولا زال لديها من الطموح لتحقيق النجاح.