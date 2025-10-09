هدى المفتي أول وجه عربي لدولتشي آند غابانا في الشرق الأوسط لخطها الجديد من مستحضرات التجميل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الدار الإيطالية العالمية دولتشي آند جابانا (Dolce & Gabbana عن اختيار النجمة هدى المفتي كأول وجه عربي يمثل حملتها الجديدة لخط مستحضرات تجميل في منطقة الشرق الأوسط.

تفاصيل الحملة:

وتأتي الحملة بمفهوم يعكس روح الأنوثة والثقة، وتُقدّم هدى المفتي بإطلالات تجمع بين الجرأة والرقي، مستعرضة أحدث ابتكارات مستحضرات التجميل من DDolce & Gabbana Beauty

تُعدّ هذه هي أول حملة تجميل للدار يتم تصويرها وإطلاقها في الشرق الأوسط بواجهة مصرية وعربية، ما يجعلها لحظة فارقة في مسيرة تمثيل الجمال العربي على الساحة العالمية.سابقًا في عام 202، كانت دولتشي آند غابانا قد اختارت هدى المفتي كأول سفيرة إقليمية للأزياء والجمال في الشرق الأوسط.

يُذكر أن دولتشي آند غابانا هي دار أزياء إيطالية فاخرة أسسها المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا، وتشتهر بإبداعاتها التي تمزج بين الفخامة والابتكار، من الأزياء إلى العطور ومستحضرات التجميل والإكسسوارات، مقدّمة رؤية متكاملة للأناقة العصرية.

أعمال قادمة لـ هدى المفتي:

وجدير بالذكر أن عادت النجمة هدي المفتي لاستكمال تصوير دورها ضمن أحداث فيلمها الجديد "بنات فاتن" والذي تظهر فيه بشكل ودور مختلف عليها تماما عن ما قدمته من قبل كما قد قاربت على الانتهاء من تصوير دورها استعدادا لتحديد موعد عرضه بالسينمات خلال الفترة القادمة.