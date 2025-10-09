وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة حلوان بعد تطويره ورفع كفاءته في إطار احتفالات الثقافة بانتصارات أكتوبر الـ52 الدكتور أحمد فؤاد هنو: نعمل بشكل مكثف لتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية على مستوى الجمهو

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قصر ثقافة حلوان التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، وذلك بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، نائبًا عن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة

يحتوي الدور الأرضي على مسرح يسع 52 مشاهدًا، وملحق به غرف لتغيير الملابس، وقاعة فنون تشكيلية، ومكتبة للطفل، أما الدور الأول فيضم نادي المرأة، ونادي تكنولوجيا المعلومات، ومكتبة عامة، في حين يشتمل الدور الثاني على قاعة للمعارض وثلاث قاعات متعددة الأغراض، إلى جانب المكاتب الإدارية

كلمة وزير الثقافة:

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها لتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية التابعة لها على مستوى الجمهورية، بهدف تقديم خدمات ثقافية ومعرفية وإبداعية تخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على بناء إنسان واعٍ.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في افتتاح 10 قصور ثقافة جديدة، منها خمسة مواقع جديدة في سيناء، وستشهد الفترة المقبلة افتتاح خمسة مواقع أخرى في الدلتا وسيناء والصعيد، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف ربوع الوطن.

وأضاف أن إعادة افتتاح قصر ثقافة حلوان وإدخاله منظومة العمل الثقافي مرة أخرى، يأتي تأكيدًا على أن الثقافة حق من حقوق الإنسان، موضحًا أن القصر يخدم عددًا كبيرًا من أهالي المنطقة، وسيقدم جميع الخدمات الثقافية والفنية التي تنتجها وزارة الثقافة لأبناء وأهالي حلوان.

كما وجّه وزير الثقافة بإعداد برنامج أنشطة متميز يعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء حلوان في مجالي الفنون والآداب، مع تعزيز التعاون بين القصر ومؤسسات الدولة المحيطة به، من مدارس وجمعيات أهلية وغيرها، لنشر الثقافة وتنمية الوعي لدى النشء والشباب.