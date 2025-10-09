ماجد المصري ضيف شرف "عين العقل".. بمشهد مفاجئ بمهرجان المهن التمثيلية المسرحي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح الهوسابير مساء أمس الأربعاء، وضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، عرضًا مميزًا بعنوان "عين العقل"، بينما كانت المفاجأة هو ظهور النجم ماجد المصري ضيف شرف في العرض المسرحي والذي لاقي تصفيق شديد من الجمهور الذي ملأ القاعة عن آخرها.

حضور مميز لـ ماجد المصري:

وشهد العرض حضورًا خاصًا للنجم ماجد المصري، الذي لم يكتفِ بمشاهدة العرض من بين الجمهور في صالة المسرح، بل كان أيضًا ضيف شرف داخل العرض نفسه، حيث فاجأ الجميع بظهوره في مشهد على الخشبة، ما أشعل تصفيق الحاضرين الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة، في لحظة وُصفت بأنها من أبرز مفاجآت المهرجان حتى الآن.

وعقب انتهاء العرض، أُعلنت نتائج تصويت الجمهور في مسابقة "The Best" التي تُقام لأول مرة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان، حيث فاز وليد عبد الغني بجائزة أفضل ممثل، بينما حصلت ميرنا نديم على جائزة أفضل ممثلة، في تأكيد جديد على تفاعل الجمهور ودعمه للمواهب الشابة التي يقدمها المهرجان.

ويُعد عرض "عين العقل" أحد العروض التي تعكس تنوع المشاركات وقوة المنافسة الفنية في الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي يقام برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان.