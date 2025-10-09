بسبب ضعف الإيرادات فيلم "المشروع أكس" مهدد بالسحب من دور العرض

القاهرة - محمد ابراهيم - سجّل فيلم المشروع X تراجعًا واضحًا في منافسة شباك التذاكر، بعدما حل في ذيل القائمة اليومية، محققًا إيرادات ضعيفه جدًا، مما جعله مهدد بالسحب من دور العرض نتيجة تراجع الإيرادات، وسط المنافسة القوية التي تخوضها الأفلام في موسم الصيف.

تفاصيل فيلم المشروع أكس:

"المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، عصام السقا، وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي.

ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، من خلال قصة عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر، تركيا، اسبانيا وايطاليا.

أعمال قادمة لـ كريم عبدالعزيز:

ويذكر أن ينتظر كريم عبدالعزيز عرض فيلمه the seven dogs مع النجم أحمد عز، بمشاركة مجموعة من نجوم مصر أبرزهم سيد رجب، تارا عماد، هنا الزاهد، ومجموعة من النجوم العرب والاجانب وأيضا مجموعة من نجوم بوليوود.