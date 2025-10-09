فن ومشاهير

بالصور.. نجوم الفن والإعلام يحتفلون ب "نساء بطعم القهوة" ل وفاء ماهر

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك عدد من نجوم الفن والإعلام فى الإحتفال بندوة توقيع كتاب "نساء بطعم القهوة" للكاتبة والإعلامية وفاء ماهر وذلك بأحد الفنادق  النيلية في القاهرة.

 

أدارت الندوة الكاتبة الكبيرة منى رجب وكان ضمن الحضور من نجوم الفن علي الحجار وحرمه، شهيرة،دينا فؤاد،رياض الخولي، جمال عبد الناصر وحرمه الفنانة فاطمة الكاشف،رانيا فريد شوقي،روجينا، دنيا عبد العزيز،أحمد عبد العزيز وحرمه ومحمد أحمد ماهر.

 

حضور لافت من نجوم الفن

 

ومن الاعلاميين سهير جودة وبوسي شلبي واحمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات العريية وحرمه وشيماء السباعي  .. بالإضافة إلى نادية عزيز وحنان السراج.. وغيرهم ممن تبادلوا النقاش حول عنوان ومحتوي "نساء بطعم القهوة ".

 

وقدم الفنان علي الحجار أغنية "مش عارف ليه" كتهنئة للكاتبة وفاء ماهر بمناسبة توقيع الكتاب الذي توافق مع عيد ميلادها.

