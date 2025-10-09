البهجة والعجب وطلوع الروح.. ثلاثة عروض تتنافس اليوم ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - يوم جديد من أيام الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وما زال شعاره "المسرح للجماهير" يثبت نجاحه، حيث كل العروض ممتلئة تقريبا بالباحثين عن متعة فن المسرح، وعشاق التجارب الفنية الطموحة.



وجمهور اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، على موعد مع ثلاثة عروض جديدة، يقدمها شبان يحلمون بترك بصمتهم الخاصة، على المشهد المسرحي

فعلي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية يقدم المخرج علاء حور من تأليف مصطفي حمدي "لما روحي طلعت" في تمام السادسة مساءا.



وفي الثامنة مساءا يقدم المخرج أدهم شكر، من تأليفه عرضا مسرحيًا بعنوان "بيت البهجة" على مسرح النهار بشارع القصر العيني.



ويقدم المخرج مصطفي عبد السلام من رؤيته تأليف علوي الحسيني عرضا مستوحى من "ليمونة المحياة" للراحل العظيم فؤاد حداد، في تمام العاشرة على مسرح الهوسابير.



ويختتم الفنان إيفوديوكوماس توسكاديس علي مسرح الفلكي بالجامعة الامريكية اليوم ورشة "فن الارتجال"