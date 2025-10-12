نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن أفلام القسم الرسمي - خارج المسابقة في دورته الـ46 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام القسم الرسمي - خارج المسابقة في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".



ويضم برنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة 11 فيلمًا، هي:



• امرأة وطفل | سعيد روستايي | إيران | 2025 | 135 د

• فرانز | أجنيسكا هولاند | التشيك، ألمانيا، بولندا | 2025 | 86 د

• كونتيننتال 25| رادو جود | رومانيا | 2025 | 109 د

• قضية 137| دومينيك مول | فرنسا |2025 | 109 د

• مايسترو التنس | أندريا دي ستيفانو | إيطاليا | 2025 | 125 د

• ماذا تقول لك الطبيعة | هونغ سانغ-سو | كوريا الجنوبية | 2025 | 108 د

• المسار الأزرق | جابرييل ماسكارو | البرازيل، المكسيك، تشيلي، هولندا | 2025 | 86 د

• مرايا 3| كريستيان بيتزولد | ألمانيا | 2025 | 86 د

• صديق صامت | إلديكو إينييدي | ألمانيا، المجر، فرنسا | 2025 | 147 د

• صوت هند رجب | كوثر بن هنية | تونس، فرنسا | 2025 | 89 د

• عظة إلى الفراغ | هلال بيداروف | أذربيجان، المكسيك، تركيا | 2025 | 112.

و يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.