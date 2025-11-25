نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد العوضي: الأهلي ليس طرفا في أزمة الاتحاد والانتصار جاء باللائحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يكن طرفا في الأزمة التي شهدتها مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري المرتبط لكرة السلة، مشددا على أن ما حدث من جانب الاتحاد يعد انسحابا رسميا وفق اللوائح.

وقال العوضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة MBC مصر 2، إن الأهلي التزم بجميع القرارات والإجراءات التي اتخذها اتحاد كرة السلة، بما فيها إخلاء الجماهير من الصالة قبل استكمال اللقاء.

وأضاف أن لاعبي الأهلي وجهازهم الفني كانوا جاهزين للعودة إلى أرض الملعب بعد خروج الجماهير، بينما رفض الاتحاد السكندري استكمال المباراة، وهو ما أدى إلى تطبيق اللائحة واحتساب الفوز للأهلي.

وأكد العوضي أن اللائحة واضحة في هذه الحالات، موضحا: ما حدث انسحاب مباشر، وبالتالي الفوز ولقب البطولة يحتسب رسميا للنادي الأهلي.

وشدد مدير النشاط الرياضي بالأهلي على أن النادي لم يكن سببا في أي توتر داخل الصالة، مؤكدا الأهلي ليس طرفا في الأزمة، وكنا جاهزين للعب في أي وقت يحدده اتحاد السلة.