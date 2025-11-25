نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح سليمان: شيكوبانزا لاعب غير مفهوم.. وظروف الزمالك ليست في صالح عبد الرؤوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، عن فوز الزمالك أمس على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سليمان في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الحالة الفنية للزمالك أمس أمام زيسكو كانت سيئة ولكن هب مباراة تكريمية لمحمد صبري.

وأضاف: مباراة كان ينقصها بعض التفاصيل وحالة اللاعبين كانت غير جيدة، ومستوى بعض الاعبين متراجع مثل ناصر ماهر وأداؤه في هذه الفترة مثير للاندهاش.

وتابع: أحمد عبد الرؤوف مدرب جيد ولكن التوقيت ليس في صالحه، ووارد أن مباراة الأمس كانت تنتهي المباراة بالتعادل.

وواصل: أحمد فتوح ومحمد إسماعيل أفضل لاعبين الزمالك في الوقت الحالي، وشيكوبانزا لاعب غير مفهوم وعنده لامبالاة غير طبيعية في المباريات.