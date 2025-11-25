نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد السكندري: إيقاف اللاعب المتسبب في الأزمة وفرض أكبر غرامة في تاريخ النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري لكرة السلة، اتخاذ قرارات صارمة بعد أزمة مباراة فريقه أمام الأهلي في دوري المرتبط، مؤكدا أن النادي لن يقبل بأي سلوك مسيء داخل أو خارج الملعب.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الكورة مع فايق على MBC مصر 2، إنه تم إيقاف اللاعب المتسبب في الأزمة وفرض غرامة مالية هي الأكبر في تاريخ نادي الاتحاد.

وأكد أن ما صدر من لاعب فريق المرتبط غير مقبول لأن الاتحاد السكندري نادي تربوي قبل أن يكون منافسًا رياضيا.

وأوضح سلامة أن الناديين اتفقا قبل المباراة على اللعب دون جماهير لتجنب حالة الاحتقان، لكن إخلاء المدرجات استغرق ثلاث ساعات ونصف، ما تسبب في تدهور أجواء اللقاء.

وكشف رئيس نادي الاتحاد أن إدارة ناديه طالبت مسؤولي الأهلي بتأجيل المباراة لليوم التالي حفاظا على سلامة اللاعبين، لكن الأهلي تمسك بإقامة المواجهة في موعدها.