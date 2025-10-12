نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن أفلام برنامج البانوراما الدولية في دورته الـ46 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام البانوراما الدولية في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



و جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".



ويضم برنامج البانوراما الدولية 13 فيلمًا حتى الآن، هي:

• ذاكرة الفراشات | تاتيانا فوينتس سادوسكي | بيرو، البرتغال | 2025 | 77 د

• رسائل من شارع وولف | أرجون تلوار | بولندا، ألمانيا | 2025 | 98 د

• الرسالة | إيفان فوند | الأرجنتين، إسبانيا، أوروغواي | 2025 | 91 د

• سولوماما | يانيكه أسكيفولد | النرويج، لاتفيا، ليتوانيا، الدنمارك، فنلندا | 2025 | 99 د

• الشهادة | بيكاس ميشرا | الهند | 2025 | 118 د

• القلب عضلة | عمران حمدلاي | جنوب إفريقيا، السعودية | 2025 | 87 د

• ذروة كل شيء | آن إيموند | كندا | 2025 | 97 د

• فيومي أو مورتي! | إيجور بيزينوفيتش | كرواتيا، إيطاليا، سلوفينيا | 2025 | 112 د

• ما تعرفه مارييل | فريدريك هامبالك | ألمانيا | 2025 | 86 د

• موارد بشرية | ناوابول ثامرنجراتناريت | تايلاند | 2025 | 122 د

• نواه | علي تميم | ألمانيا | 2025 | 80 د

• نعيش هنا | جانانا كورماشيفا | كازاخستان | 2025 | 80 د

• ناكرو الجميل | أولمو أوميرزو | التشيك، سلوفينيا، بولندا، سلوفاكيا، كرواتيا، فرنسا | 2025 | 110 د

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.