مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي (NETPAC) في دورته الـ46

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسماء أعضاء لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي (NETPAC) في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".



وتتكون لجنة تحكيم لجنة تحكيم نيتباك للفيلم الآسيوي (NETPAC) من كل من: الكاتب والمترجم د. أحمد السعيد – مصر، المونتيرة بينا باول – الهند، المبرمجة سيلين روستان – فرنسا.



يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.