نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن أفلام برنامج العروض الخاصة في دورته الـ46 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام العروض الخاصة في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".



ويضم برنامج أفلام العروض الخاصة 13 فيلمًا حتى الآن، هي:

• أمهات صغيرات | جان-بيير ولوك داردين | بلجيكا، فرنسا | 2025 | 104 د

• أوديسة الهندباء | موموكو سيتو | فرنسا، بلجيكا | 2025 | 76 د

• إيماجو | ديني عمر بيتساييف | فرنسا، بلجيكا | 2025 | 109 د

• بند عمل | باولا دورينوفا | سلوفاكيا، التشيك، ألمانيا | 2025 | 69 د

• تمرد صامت | ماري-إلسا سكوالدو | سويسرا، بلجيكا، فرنسا | 2025 | 96 د

• الحياة بعد سهام | نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | 2025 | 79 د

• دوار كيم نوفاك | ألكسندر أو. فيليب | الولايات المتحدة | 2025 | 77 د

• روزمد | إيريك لين | الولايات المتحدة | 2025 | 97 د

• شوبان، سوناتا في باريس | ميكال كفيتشنسكي | بولندا | 2025 | 133 د

• طفل الأم | يوهانا مودر | النمسا، سويسرا، ألمانيا | 2025 | 108 د

• مثلث الحب | آلاء محمود | مصر | 2025 | 84 د

• من لا يزال حيًا | نيكولا واديموف | فرنسا، سويسرا، فلسطين | 2025 | 113 د

• العودة إلى الديار | نيرَج جايوان | الهند | 2025 | 118 د

و يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.