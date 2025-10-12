نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية في دورته الـ46 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".



وتتكون لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية من كل من:

المنتج كريم ايتونة – المغرب، عضو مجلس إدارة مهرجان لوكارنو نادية دريستي – سويسرا، مدير التصوير عبدالسلام موسى – مصر.



يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.