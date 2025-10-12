أمال ماهر وبهاء سلطان نجوم أولي حفلات "nemara live" بقصر القبة ٢٨ نوفمبر

أحمد جودة - القاهرة - في ليله استثنائية ... امال ماهر وبهاء سلطان يستعدون لاحياء اولي حفلات "nemara live" بقصر القبة ٢٨ نوفمبر

تحت شعار "ليلة استثنائية في أجواء ملكية" يستعد كلا من النجمه امال ماهر والنجم بهاء سلطان لاحياء واحده من اقوي حفلاتهم داخل قصر القبة يوم ٢٨ نوفمبر القادم.

امال ماهر وبهاء سلطان نجوم اولي حفلات "nemara live" بقصر القبة

وهي تعتبر اولي حفلات "nemara live" وهي مجموعه من الحفلات الجماهيرية التي تقام خلال الفتره المقبله وتضم العديد من نجوم الغناء داخل العديد من الأماكن الهامة والسياحية بمصر بهدف ترويج الأماكن الأثرية والسياحية.

تفاصيل حفل امال ماهر وبهاء سلطان في "nemara live"

ومن المقرر ان يقوم كلا من النجمين امال ماهر وبهاء سلطان بقيام العديد من البروفات والتحضيرات للحفل خلال الفتره المقبله وتجهيز العديد من المفاجآت الكبري لجمهورهم من تنظيم هاي ويف احمد غانم كما يقوموا بغناء العديد من أشهر اغانيهم وسط أجواء من الفرح والتفاعل بين جمهورهم.

اغاني حفل امال ماهر وبهاء سلطان في “nemara live”

ومن المقرر ان تقوم امال ماهر بغناء العديد من أشهر أغانيها وخصوصا احدث البوماتها "حاجه غير" وغيرهم العديد كما يقوم بهاء سلطان ايضا بغناء العديد من أشهر اغانية المفضلة لجمهوره ومن المقرر ان يتم طرح التذاكر خلال الأيام المقبلة للجمهور.