رامز جلال يحتفل بتعيين ياسر جلال في مجلس الشيوخ بكلمات دعم وفخر

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان رامز جلال على تهنئة شقيقه النجم ياسر جلال بعد صدور قرار تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ، معبرًا عن فخره وسعادته بهذا التكليف.

رامز جلال يهنأ شقيقه

ونشر رامز عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك رسالة قال فيها: "أخي الحبيب الغالي، ألف مبروك يا سيادة النائب، دي مسؤولية كبيرة، بس انت قدها وقدود، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر."

ياسر جلال يعلق علي قرار تعيينه فى مجلس الشيوخ

ومن جانبه، علق النجم ياسر جلال على قرار تعيينه فى مجلس الشيوخ، عبر حسابه بموقع انستجرام، حيث قال:الحمد لله، يشرفني انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ، بكل الحب والاحترام أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للفن والثقافة والمبدعين في بلدنا، وأشكر حزب حماة الوطن على الترشيح، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وربنا يقدرنى إنى أكون واجهة مشرفة لزملائي الفنانين داخل المجلس.

اخر اعمال رامز جلال

وقدم رامز جلال في رمضان الماضي 2025 برنامج رامز إيلون مصر، على شاشة mbc مصر، واستضاف عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة إلى نجوم الكرة حسام حسن وإمام عاشور، وايضا شارك في فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أحدث اعمال رامز جلال

ويذكر ان أحدث اعمال رامز جلال هو فيلم بيج رامي بطولة: رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى.