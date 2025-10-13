نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة زروق.. نجمة رمضان في «علي كلاي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل النجمة درة زروق تألقها وتأكيد مكانتها كإحدى أهم نجمات الدراما العربية، وذلك من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «علي كلاي»، الذي يُعد من أكثر الأعمال المنتظرة في موسم دراما رمضان 2026.

تُقدِّم درة في المسلسل شخصية جديدة ومختلفة تُبرز جوانب من موهبتها وقدرتها على أداء الأدوار المركّبة، لتضيف لمسيرتها الفنية محطة جديدة من النجاح والتميز.

ويؤكد المتابعون أن حضورها الطاغي وصدقها في الأداء سيكونان من أهم عوامل تميّز العمل ونجاحه الجماهيري.

درة تقدم شخصية مختلفة.. زوجة احمد العوضى فى مسلسل "على كلاى" وصاحبة محلات فى التوفيقية

ويجمع المسلسل بين درة والنجم أحمد العوضي في ثنائي فني قوي، من المتوقع أن يحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصة مع النص المميز الذي كتبه محمود حمدان والإخراج المتقن الذي يقدّم الصورة بشكل مشوّق وجذاب.

و يرى النقاد أن درة تمتلك القدرة على صناعة الفارق في أي عمل تشارك فيه، بفضل خبرتها الواسعة وذكائها في اختيار أدوارها، ويؤكدون أنها تسير بخطوات واثقة نحو التتويج بلقب «نجمة رمضان» هذا العام.