من التوقع إلى الواقع.. تصريحات وفاء حامد عن دعم مصر لفلسطين تتحقق بدقة

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد سلسلة من التوقعات التي تحققت بدقة خلال الأشهر الماضية، عادت خبيرة علم الطاقات والمشهد الفلكي وفاء حامد لتجدد توقعاتها لعام 2025، مؤكدة أن مصر ستبهر العالم بإنجازات غير مسبوقة، وستواصل دورها القيادي والمحوري في دعم ومساندة عدد من الدول، سواء بشكل علني أو في الخفاء، في مشهد يعكس قوتها المتنامية ومكانتها الراسخة على الساحة الدولية، واختارت شعارًا لعام 2025 بعنوان "البقاء للأقوياء والأذكياء"، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب وعيًا واستعدادًا لمواكبة التحولات الكبرى.

وخلال لقائها في حلقة 23 ديسمبر من برنامج "صالة التحرير "مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أوضحت حامد أن مصر ستشهد ازدهارًا ملحوظًا على صعيد المشروعات والتنمية خلال عام 2025، مؤكدة أن الدولة المصرية ستواصل دعمها لعدد من الدول الشقيقة في العلن والخفاء، وهو ما تحقق بالفعل مع دولة فلسطين.

كما كشفت خلال ظهورها في حلقة رأس السنة لعام 2024 من برنامج "القاهرة اليوم" مع الفنان إدوارد، أن عام 2025 سيكون عامًا استثنائيًا لمصر، حيث من المتوقع أن تُطلق وتُنفذ أكثر من ستة مشروعات كبرى ستبهر العالم، مما يعزز مكانتها التنموية والإقليمية ويُرسخ ريادتها على مستوى المنطقة.

وأضافت أن ما توقعته بدأ يتحقق فعليًا على أرض الواقع بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لتحقيق السلام بقطاع غزة، ليكون أول من ناشد المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار على غزة، في خطوة تعكس ثبات الموقف المصري وإنسانيته في إدارة الأزمات الإقليمية.



- أبرز الإنجازات والمبادرات لمصر في 2025



التوسط الدبلوماسي والمواقف الإقليمية في ملف غزة

مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصلت لعب دور وساطة ودعم دبلوماسي نشط لإيجاد حلول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عقب مرور عامين.



البنية التحتية والحضرية

- تنفيذ عدة مجتمعات عمرانية جديدة، تطوير المناطق الصحراوية لتخفيف الضغط على المدن المزدحمة، والتعامل مع العشوائيات.

- تنفيذ مشروع النقل السريع BRT للقاهرة الكبرى (Bus Rapid Transit) على الطريق الدائري، كبديل للنقل العشوائي.

مواجهة فيضانات النيل والتصدي لتداعيات الأزمة المائية

في مطلع أكتوبر، شهدت بعض المناطق المصرية فيضانات مفاجئة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة للتعامل مع الأضرار، ورفع الأمر إلى الاهتمام الرسمي خصوصًا في العلاقة بملف سد النهضة الإثيوبي.



ولعبت مصر دور تاريخي بمدينة شرم الشيخ، أرض السلام، منذ ايام لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة الإنسانية القاسية، وذلك وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبرعاية وجهود دبلوماسية مكثفة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتلقت مصر إشادات دولية لدورها في وقف إطلاق النار بقطاع غزة وعلى رأسهم شكر الرئيس الأمريكى ترامب مصر وقطر قائلًا " الدولتين عملوا لتحقيق الحدث التاريخي وغير المسبوق طوبي لصانعي السلام" بينما عبر الرئيس الفرنسي قائلًا" أحيي الاتفاق الذى تم التوصل إليه وأشكر الوسطاء القطريين والمصريين والاتراك" أما الرئيس التركي أكد قائلًا" أعرب عن امتنائي خصوصا للرئيس الامريكى ترامب واشقائنا في قطر ومصر ".

فقد كانت مصر، منذ اليوم الأول، صوت العقل والمسؤولية، داعيةً إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والعودة إلى مسار المفاوضات على أساس حل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، فيما أعلنت ستاندرد اند بورز رفع تصنيف مصر إلى " B " بفضل الإصلاحات الجارية وتحسن النمو والمؤشرات الخارجية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فالدولة المصرية تمتعت بالعديد من الانجازات بشهر أكتوبر بداية من وقف الحرب بالقطاع وانخفاض الدولار وحصول خالد عناني بمركز مدير عام اليونسكو والصعود للمونديال ومصر تستلم رئاسة المنظمة الدولية " ISO" لمدة 3 أعوام

غدًا وخلال ساعات قليلة يفصلنا الحدث الجليل الذى سيحدث بشرم الشيخ وعلى أرض مصر العظيمة، الذى ظلت لمدة عامين ترفض التهجير وتحملت كافة الضغوضات لتقف صامدة وتدافع بكل قوة عن حق الشعب الفلسطسيني وبالفعل تستقبل مصر غدا الرئيس الأمريكي وعدد كبير من الدبلوماسيين وروساء الدول لتوكد مصر أنها كانت وما زالت الدولة العظماء في الدفاع وتحقيق السلام، ولذلك أطلق عليها "أدخلوها بسلام أمنين ".