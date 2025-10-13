نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "روكي الغلابة" حصريًا على يانغو بلاي ابتداءً من ١٦ أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن "يانغو بلاي"، التطبيق السوبر ترفيهي، عن إضافة مميزة إلى مكتبته الكوميدية العربية "روكي الغلابة" على التطبيق ابتداءً من ١٦ أكتوبر.

أبطال وصُناع فيلم روكي الغلابة

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.

أحداث فيلم روكي الغلابة

تدور أحداث الفيلم حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء المحاط بالمخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

كما يعد “روكي الغلابة” ثاني بطولات دنيا سمير غانم السينمائية بعد فيلم “تسليم أهالي” عام 2021، بينما كان آخر ظهور لها في الدراما من خلال مسلسل “عايشة الدور” الذي عُرض في رمضان الماضي.

وفي خطوة فنية مختلفة، شارك إيهاب توفيق في مسلسل “عايشة الدور”، الذي تناول قضية المرأة المطلقة وكفاحها في تربية الأبناء وسط ضغوط الحياة، وظهر إيهاب ضمن أحداث العمل الذي دارت حول رحلة امرأة تجد نفسها من جديد حين تُتاح لها فرصة العودة للتعليم الجامعي، وسط صراعات أسرية وتحديات اجتماعية.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل “عايشة الدور” من بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، ونانسي عكيلة، وإخراج أحمد الجندي.