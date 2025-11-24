نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز القومى للبحوث يحتضن المؤتمر العربي للتقانات الحيوية بالوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف المركز القومي للبحوث فعاليات المؤتمر العربي الحادي عشر للتقانات الحيوية، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2025، والذي تنظمه رابطة التقانات الحيوية بالوطن العربي إحدى الروابط العلمية المنبثقة عن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وذلك بمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعدد من المؤسسات الداعمة للبحث والابتكار في المنطقة العربية.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضورالأستاذ الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الأستاذة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الأستاذ الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والأستاذة الدكتورة هالة المسلمى، نائب رئيس جامعة الجلالة نائبا عن الدكتور محمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتورة نجوى السيد، ممثلا عن مؤسسة مصر الخير. ويرأس المؤتمر الدكتور أحمد جبر، أمين عام رابطة التقانات الحيوية بالوطن العربي.

ويُعد هذا الحدث منصة علمية متخصصة تجمع خبراء وباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية لعرض أحدث التطورات والتحديات في مجالات الصحة والصيدلة والزراعة والبيئة والصناعة والمعلوماتية الحيوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الحياة.

وفي كلمته في الافتتاح أشار الدكتور ممدوح معوض إلى أن المؤتمر يدعم واحدة من أهم التكنولوجيات المتقاطعة في العالم، موضحًا أن التقانات الحيوية أصبحت ضرورة لمواجهة تحديات صحية وزراعية وبيئية واقتصادية متزايدة، إلى جانب دور مسابقة الابتكار الحيوي العربي في تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني والعربي.

فيما شددت الدكتورة جينا الفقي على أهمية المؤتمر في دعم البحث العلمي التطبيقي، مشيرة إلى أن مشاركة الأكاديمية تأتي ضمن جهودها لخلق بيئة محفزة للابتكار وربط الباحثين بالصناعة وريادة الأعمال.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المجيد بن عمارة أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي ضمن برنامج "الروابط العلمية" الذي يتبناه الاتحاد لدعم التعاون البحثي العربي وتعزيز الشراكات العلمية بين المراكز والجامعات والمؤسسات المعنية بالتقانات الحيوية.

كما أكد الدكتور أحمد جبر، على أهمية المؤتمر باعتباره منصة علمية رائدة تضم علماء ومتخصصين في مختلف المجالات الحيوية، مما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

وتتضمن الفعاليات أيضًا إطلاق النسخة الأولى من "مسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025" التي تهدف إلى دعم المبتكرين من طلاب المدارس والجامعات والباحثين ورواد الأعمال، وبناء قاعدة عربية قادرة على قيادة مستقبل اقتصاد التقانات الحيوية.