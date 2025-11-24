نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف في الساعات الأخيرة.. طوابير الناخبين لا تتوقف بلجان الجمالية في اليوم الأول للمرحلة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان دائرة الجمالية استمرار طوابير الناخبين حتى الساعات الأخيرة من اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث واصل المواطنون التوافد بكثافة للمشاركة في العملية الانتخابية، وسط أجواء تسودها الحماسة والرغبة في أداء الواجب الوطني.

وأكدت المشاهد الميدانية أن الإقبال الكبير الذي شهدته اللجان منذ الساعات الأولى لم يتراجع مع اقتراب موعد إغلاق الصناديق، إذ حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء اليوم الأول.

إقبال كبير منذ بداية التصويت بالمرحلة الثانية

وكانت لجان الجمالية قد شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ التاسعة صباحًا، حيث توافد الناخبون منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت، ما يعكس الوعي بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان المقبل.

وتستمر عملية الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة و5287 لجنة انتخابية

بدأ المصريون بالداخل اليوم التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجري في 13 محافظة تشمل 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة.

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي إضافة إلى القوائم المخصصة لقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

تفاصيل محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين بكل محافظة

وتضم المرحلة الثانية المحافظات الآتية:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية تضم 205 مرشحين.

القليوبية: 6 دوائر انتخابية تضم 71 مرشحًا.

الدقهلية: 10 دوائر انتخابية تضم 288 مرشحًا.

الغربية: 7 دوائر انتخابية تضم 140 مرشحًا.

المنوفية: 6 دوائر انتخابية تضم 125 مرشحًا.

كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية تضم 88 مرشحًا.

الشرقية: 9 دوائر انتخابية تضم 253 مرشحًا.

دمياط: دائرتان انتخابيتان تضم 39 مرشحًا.

بورسعيد: دائرتان انتخابيتان تضم 20 مرشحًا.

الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية تضم 36 مرشحًا.

السويس: دائرة واحدة تضم 18 مرشحًا.

جنوب سيناء: دائرتان انتخابيتان تضم 15 مرشحًا.

شمال سيناء: دائرتان انتخابيتان تضم 12 مرشحًا.

نظام القوائم: 142 مقعدًا وقائمة واحدة متنافسة

ويُخصص 142 مقعدًا لنظام القائمة المغلقة المطلقة في دائرتين انتخابيتين، وقد ترشحت في كل منهما قائمة واحدة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، تضم قائمتين بعدد 40 مرشحًا وأخرى تضم 102 مرشحًا.