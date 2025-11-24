نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والشارقة اليوم دون تقطيع بث مباشر – دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Al-Ahli Saudi vs Al-Sharjah:موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026.. القنوات الناقلة والمعلق

يترقّب عشّاق كرة القدم الآسيوية المواجهة النارية التي تجمع بين الأهلي السعودي ونظيره الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، حيث يسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية في البطولة، بينما يدخل الشارقة اللقاء بحثًا عن إنقاذ موسمه بعد تراجع نتائجه في الجولتين الماضيتين.

وضع الفريقين قبل المباراة



الأهلي السعودي يواصل أداءه الهجومي المميز، مسجلًا 12 هدفًا حتى الآن، ليكون ضمن أقوى خطوط الهجوم في البطولة، مع منافسة مباشرة مع الهلال على صدارة المنطقة.

أما الشارقة، فيعيش فترة صعبة، فبعد أن جمع 4 نقاط في أول جولتين، تلقّى خسارتين متتاليتين، ولم يسجّل أي هدف في آخر مباراتين، ما يزيد من صعوبة مواجهته أمام فريق بحجم الأهلي.

ترتيب أبرز أندية منطقة الغرب قبل الجولة الخامسة:



الهلال – 12 نقطة

الأهلي السعودي – 10 نقاط

الوحدة الإماراتي – 10 نقاط

تراكتور الإيراني – 8 نقاط

شباب الأهلي – 7 نقاط

الاتحاد – 6 نقاط

الشارقة – 4 نقاط

الدحيل – 4 نقاط

الغرافة – 3 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشارقة

تنقل المباراة عبر شبكتين رئيسيتين:

قنوات بي إن سبورتس

BeIN Sports 2 – الناقل الرسمي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

قنوات الكأس الرياضية

Al Kass 5 – ضمن القنوات المخصّصة لتغطية البطولة.

البث المباشر عبر الإنترنت:

خدمة beIN Connect للمشتركين

تطبيق TOD ضمن الباقة الرياضية

معلق مباراة الأهلي والشارقة:



بي إن سبورتس 2 – أحمد البلوشي

قناة الكأس 5 – منتصر الأزهري

موعد مباراة الأهلي والشارقة



تقام المباراة يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة.

توقيت انطلاق المباراة:



09:15 مساءً – مكة المكرمة والدوحة

08:00 مساءً – أبوظبي

عناصر مؤثرة في أداء الأهلي اليوم



يعتمد الأهلي على عدة لاعبين من المتوقع أن يصنعوا الفارق، أبرزهم:

فرانك كيسيه بفضل قوته البدنية وتنظيمه لوسط الملعب.

أتانجانا في الربط بين الخطوط وتسهيل بناء اللعب.

إدوارد ميندي الذي يمنح الدفاع ثباتًا وثقة.

جالينو بسرعته وقدرته على الاختراق.

إيفان توني الذي يستغل أنصاف الفرص داخل المنطقة.

وتبدو مواجهة اليوم قوية ومهمة للطرفين، إذ يدخل الأهلي بأفضلية فنية واضحة، لكنه مطالب بتأكيد تفوقه على أرض الملعب لضمان الاقتراب أكثر من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

