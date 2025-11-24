ظن أنها تتبع مرشحًا منافسًا.. ضبط متهم اعتدى على موظفي جمعية بعين شمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 08:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تدعى خلاله إحدى السيدات بإلقاء القبض على شقيقها "نجل خالة أحد المرشحين لمجلس النواب" بمنطقة عين شمس.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس من (4 موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية الكائنة بدائرة القسم "مصابين بكدمات وسحاجات متفرقة") بتضررهم من قيام (أحد أنصار مرشح لمجلس النواب - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليهم وإحداث تلفيات بمحتويات الجمعية.. وأمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بإرتكابها ظناً منه أن الجمعية تابعة لأحد المرشحين المنافسين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.