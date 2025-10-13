نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختراق حساب أحمد زاهر يشعل الجدل.. وملك تتدخل لإنقاذ الموقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان أحمد زاهر حاله من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما أعلنت ملك عن اختراق حساب والدها بموقع انستجرام.

ملك زاهر تعلن اختارق حساب والدها

وكانت ملك أحمد زاهر، حذرت الجمهور من أي منشورات سوف تنشر على حساب والدها على تطبيق «إنستجرام» نظرا لتعرض إلى الاختراق، وكتبت عبر ستوري حسابها بموقع «إنستجرام»،: «أكونت والدي غالبًا تعرض للاختراق، وبتقدم لكم بالاعتذار، متأسفة على أي منشورات أو تعليقات قد تنشر عليه خلال الساعات المقبلة».

احمد زاهر يسترجع حسابه

وأعلن زاهر، استعادته لحسابه الرسمي على مواقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد تعرضه للاختراق خلال الساعات الماضية، وكتب عبر ستوري: «الحمد لله تم استرجاع الاكونت».

آخر أعمال أحمد زاهر

وكان آخر أعمال أحمد زاهر مشاركته في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

أحداث مسلسل سيد الناس

دارت أحداث مسلسل سيد الناس في إحدى القرى في صعيد مصر، حول شخصية جارحي أبو العباس لتي يجسدها الفنان عمرو سعد، ويلقب بين المحيطين به بـ«سيد الناس» نظرًا لكرمه وشهامته ودعمه للجميع، جارحي هو الابن الأوسط لرشدي أبو العباس من زوجة مجهولة، ويعيش حياة متوازنة بين التزاماته العائلية وعمله، وبين اللهو وعلاقاته النسائية.

أبطال مسلسل سيد الناس

شارك في بطولة مسلسل «سيد الناس» بجانب عمرو سعد، كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، وآخرين.