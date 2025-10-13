نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي يثير الجدل برسالة غامضة عن “عدم التقدير” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان الكبير محمد صبحي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن وجه رسالة مؤثرة إلى متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، تحدث فيها عن مسألة عدم التقدير والخذلان التي قد يواجهها الإنسان رغم نواياه الطيبة.

ونشر صبحي منشورًا فلسفيًا يحمل في طياته رسائل إنسانية عميقة، قال فيه: «رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر، إلا أنه يبقى مالحًا.. فلا ترهق نفسك.. البعض لا يتغيرون مهما حاولت».

واعتبر الجمهور أن كلمات محمد صبحي تحمل نبرة عتاب وحكمة، تعكس تجارب إنسانية مرّ بها الفنان خلال مسيرته الطويلة، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، فيما رأى البعض أنها رسالة عامة تدعو إلى التسامح وعدم التعلق بردود فعل الآخرين.

ويُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي كانت المسرحية الكوميدية الغنائية «فارس يكشف المستور» التي عُرضت عام 2024، وحققت نجاحًا واسعًا، حيث ناقشت قضايا سياسية واجتماعية مهمة بأسلوب فني ساخر وهادف، ودعت إلى مواجهة الاحتلال الأمريكي والصهيوني من خلال رسالة فكرية قوية.

المسرحية من تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، وشارك في بطولتها نخبة من الفنانين أبرزهم ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.

كما شارك صبحي قبلها في مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك» عام 2022، والتي تناولت تأثير التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية، بمشاركة عدد من النجوم منهم وفاء صادق، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، ومحمد سعيد، ومن تأليف مصطفى شهيب، وتصميم ديكور محمد الغرباوي، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.